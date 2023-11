Potop u bulevaru kralja Aleksandra: Pukla cev kod Kluza, policija blokirala saobraćaj (foto/video)

DEO Bulevara kralja Aleksandra kod Kluza, kao i deo Učiteljskog naselja trenutno su pod vodom.

Foto: Instagram printskrin/moj_beo_grad_ Pretpostavlja se da je razlog pucanje cevi. Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "Moj Beograd", policija je blokirala taj deo Bulevara. Autobus na liniji 309 promenio je trasu i saobraća Ulicom Vojislava Ilića. Tramvaji ne idu.