Zelenski: Ukrajini treba jača protivvazdušna odbrana da zaštiti izvozne rute

Ukrajini je potrebna jača protivvazdušna odbrana da zaštiti izvozne rute za žitarice, kao i regione koji se graniče sa Rusijom, izjavio je danas predsednik te zemlje Volodimir Zelenski.

On je to izjavio u obraćanju na međunarodnom samitu o bezbednosti hrane „Žitarice iz Ukrajine“ u Kijevu. „Postoji deficit protivvazdušne odbrane, to nije nikakva tajna“, rekao je Zelenski. Samitu su prisustvovali visoki zvaničnici iz evropskih zemalja, uključujući švajcarskog predsednika Alena Berseta i premijerku Litvanije Ingridu Simonite.