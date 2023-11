Stiže nova pomoć države! Vučić najavio: Svakom srednjoškolcu u Srbiji po 10.000 dinara, novčana pomoć i za studente

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras gostujući u emisiji Hit tvit novu pomoć države.

- Razgovarali smo oko nekih dodatnih mera. Ljudi će biti obradovani. Prebacićemo u narednih 10 dana novac u iznosu od 10.000 dinara svakom srednjoškolcu u našoj zemlji - naveo je Vučić i dodao da će se novac prebacivati preko majki, gde nema majki biće preko oca. - Smatramo da je to vrlo važna mera pred praznike, da roditelji mogu svoju decu da obraduju poklonima - dodao je on. On se osvrnuo i na studentske kartice. - Poštanska štedionica će prebaciti po 1.000