Netanjahu u pojasu Gaze najavio novu ofanzivu: Nastavljamo do kraja, do pobede! Ništa nas neće zaustaviti

Izraelska ofanziva u pojasu Gaze će biti nastavljena "do pobede" protiv palestinskog pokreta Hamas, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom posete toj palestinskoj teritoriji prvi put od početka sukoba. "Nastavljamo do kraja, do pobede.

Ništa nas neće zaustaviti", rekao je Netanjahu izraelskim vojnicima, prema video snimku koji je objavio njegov kabinet. "Imamo tri cilja u ovom ratu - eliminsati Hamas, vratiti sve naše koji su oteti i učiniti da Gaza ponovo ne postane pretnja za Izrael", rekao je on. Nedelja je bila treći dan četvorodnevnog primirja sklopljenog između Izraela i Hamasa prema kome treba ukupno da se razmene 50 talaca Hamasa za 150 palestinskih zatvorenika, žena i maloletnika.