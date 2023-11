Bojković: Lažni Vučićevi navodi, niti je smenio mog supruga, niti mi je ikada “bio dobar”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u nedelju, gostujući u Hit tvitu na TV Pink, i na društvene aktiviste koji skreću pažnju na pogubnu politiku ove vlasti, uključujući i proslavljenu glumicu Svetlanu Cecu Bojković.

On je naveo da ga je Ceca Bojković pre četiri godine dočekala u Finskoj, kao žena ambasadora Slavka Kruljevića i dodao: “A pošto ga nisam ponovo postavio, pošto nije radio kako treba, bio je neaktivan, odmah sam joj postao loš”, čime je insinuirao da je slavna glumica započela svoj aktivizam zbog gubitka privilegija, piše Danas. Svetlana Bojković je to oštro demantovala, navodeći da je njoj najveća i jedina privilegija to što se bavi poslom koji voli, te da je