Bogdanović nezadovoljan iako je ubacio 23 poena (video)

Naš as uvek u prvi plan stavlja učinak ekipe, tako je bilo protiv Bostona

Bogdan Bogdanović je protiv Bostona ubacio 23 poena (2-1 za dva, 10-7 trojke, 7 sk, 1 ul, 4 il za 32 min). Ipak, niej bio zadovoljan. Objasnio je i zašto: - Znate, izgubili smo. Moja porodica i prijatelji tamo u Srbiji gledaju kasno noću ovo. Čak i kada sam umoran, a osećao sam umor danas.Kada zagrevanje počne, ja se samo setim njih. Oni mi me motivišu - istakao je naš reprezentativac. Bogi's family & friends in Serbia staying up late to watch him play keeps him