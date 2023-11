Jokić na asistenciju do tripl-dabla, blistao i Bogdanović (video)

Denver slavio protiv San Antonija, Boston bolji od Atlante

Po povratku sa turneje Denver je zabeležio pobedu. Doduše San Antonio nije ove sezone ravnopravan takmac, ali to ne umanjuje sjajnu partiju Nikole Jokića koji je bio na asistenciju do tripl dabla. Blistao je i Bogdan Bogdanović u Bostonu, ali nije imao sreće da se radjuje uspehu svog tima. REZULTATI Boston - Atlanta 113:103 Boston: Tejtum 34, Braun 21. Atlanta: Jang 33 (11-6, 16-6, 5 sk, 7 as), Bpgdanović 23 (2-1, 10-7, 7 sk, za 32 min). Memfis - Minesota 97:119