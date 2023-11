Žestok sudar džipa interventne i "audija" u Novom Sadu Smrskani delovi automobila: Žena se zakucala u džip?

Žestok sudar, u kojem je učestvovao i džip interventne policije dogodio se večeras u Novom Sadu.

Kako je navedeno na društvenim mrežama, nesreća se dogodila na uglu Hadži Ruvimove i Ilije Birčanina. - Prema rečima očevidaca, crnim audijem upravlja je ženska osoba koja je policijskom vozilu oduzela prvenstvo prolaza - stoji na stranici NS uživo. View this post on Instagram A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) Više detalja za sada nije poznato, kao ni to da li je neko povređen. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da su prednji delovi vozila smrskani.