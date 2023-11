Moskovski sud produžio pritvor Gerškoviću za dva meseca

MOSKVA – Okružni sud Lefortovo u Moskvi produžio je pritvor reporteru Volstrit džurnala Evanu Gerškoviću za dva meseca – do 30. januara 2024. godine, saopšteno je danas iz suda. „Sudskom odlukom produžen je pritvor Gerškovič Evanu, optuženom za krivično delo iz člana 276 Krivičnog zakona Ruske Federacije (špijunaža), za dva meseca, a ukupno do deset meseci, tj. do 30. januara 2024. godine”, navedeno je u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti. Gerškovič je