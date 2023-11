Šaljić: Odluka da Anđelković nije član Školskog odbora "Ribnikara" je neljudska

Advokat Vojin Šaljić ocenio je da je odluka Saveta roditelja osnovne škole "Vladislav Ribnikar" da Branko Anđelković, čija je ćerka stradala u tragičnom događaju 3. maja u toj školi, ne bude izglasan za člana Školskog odbora - neljudska, kao i da je memorijalizacija dela škole u kom se tragedija desila neupitna.

Ističe da se i Vlada Srbije zalaže za takav postupak memorijalizacije, koji će objediniti stavove stručnog tima, roditelja ubijene dece, lokalne ali i šire društvene zajednice, o čemu, kako kaže, svedoči i zaključak Vlade o izgradnji memorijalnog centra od 01. juna ove godine. "Lično smatram da mesto tragedije treba da bude memorijalni centar i da to ne treba dovoditi u pitanje s obzirom na to da je to mesto stradanja. Institucije ne dovode to u pitanje, s tim što