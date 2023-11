"Vodi instituciju terorističke zemlje": Ukrajinsko udruženje se protivi dolasku Lavrova u Skoplje

Udruženje Ukrajinaca u Severnoj Makedoniji "Lesja Ukrajinka" izrazilo je nezadovoljstvo zbog najavljene posete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

On bi trebalo da učestvuje na sastanku ministara Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) koji će biti održan od 29. novembra do 1. decembra u glavnom gradu Severne Makedonije. - Iako Vlada tvrdi da dolazak Sergeja Lavrova u Skoplje neće značiti njegov dolazak u bilateralnu posetu zemlji, već zemlji domaćinu OSCE-a, ipak verujemo da u kojem god svojstvu dođe, bitno je to da vodi instituciju terorističke zemlje, koja već gotovo dve godine svakodnevno