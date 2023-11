Tokom jutra oblačno uz slabe padavine i hladno. Na planinama, sneg. U drugoj polovini dana, postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 3, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa padavinama i temperaturom oko 5 stepeni.