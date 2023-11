Potpisan Sporazum o vojno-tehničkoj saradnji: Ministar Vučević se sastao s kazahstanskim ministrom Nurtleom

Ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas s ministrom spoljnih poslova Republike Кazahstan Muratom Nurtleom. - Danas sam se sastao sa zamenikom predsednika Vlade i ministrom spoljnih poslova Republike Кazahstan Muratom Nurtleom.

Tom prilikom potpisali smo Sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Кazahstan - objavio je Vučević na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic) Ministar Vučević, tom prilikom, izrazio je zahvalnost na principijelnoj i doslednoj podršci koju Republika Kazahstan pruža očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. On je istakao da je dugoročno strateško opredeljenje