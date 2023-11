Srbija ga je želela, ali Piksi nije znao njegovo ime – Filip „otvorio dušu“

Fudbaler Jang Bojsa Filip Ugrinić oglasio se prvi put o odluci da igra za Švajcarsku, iako ga je kontaktirala i Srbija.

Nadali su se selektor Orlova Dragan Stojković Piksi i FSS povoljnom odgovoru nakon što su krajem oktobra i početkom novembra kontaktirali Ugrinića, ali je on do tada već prelomio. Kako je rekao, Švajcarci su bili brži i uporniji, a Piksi, prema rečima Filipa Ugrinića, nije znao kako se on zove. Bez oklevanja i ustezanja izašao je Filip Ugrinić pred srpske novinare u miks-zoni u Bernu, posle poraza Crvene zvezde i pričao je, kako u utakmici, tako i o odluci da ne