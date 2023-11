Tukao ga do smrti zbog međe: Novi detalji zločina kod Negotina: Policija traga za oružjem kojim je Perica ubijen

D. T. (63) osumnjičen da je zasada nepoznatim predmetom nasmrt pretukao Pericu T.(46) iz okoline Negotina, biće saslušan sutra u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu, saznaje "Blic".

- Naložena je obdukcija a intenzivno se traga za predmetom kojim je izvršeno ubistvo. Kada to bude pronađeno biće poslato na DNK analizu. Telo ubijenog muškarca je pronašao jedan od meštanina - kaže naš izvor. Nezvanično, navodno su se njih dvojica posvađali zbog međe. Osumnjičeni za ubistvo je negirao zločin u policiji tvrdeći da ga je žrtva napala. On je uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kako je policija saopštila