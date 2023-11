Danas počinje isplata 20.000 dinara penzionerima

Isplata pomoći od 20.000 dinara penzionerima po svim osnovama (starosnim, prevremenim, invalidskim i porodičnim penzionerima), kao i korisnicima privremene naknade – invalidima rada, počinje danas.

Pomoć od 20.000 dinara dobiće svi koji su podneli zahtev za penziju do 23. novembra, iako još nisu dobili rešenja, a kako je saopštio PIO fond njima će pomoć biti isplaćena naknadno uz prvu penziju. To, kako je navedeno na sajtu Fonda PIO, znači da svi građani koji su podneli zahtev do 23. novembra i ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, imaju pravo na novčanu pomoć bez obzira na datum kada će im biti doneto rešenje, a