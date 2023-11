Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je ministra rada i socijalne zaštite stanovništva Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim. - Odličan razgovor sa velikim prijateljem, ministrom Babajevim, sa kojim sam razgovarao o daljem intenzivnom radu u pravcu unapređenja saradnje u svim oblastima od obostranog interesa.

Odnosi Srbije i Azerbejdžana su na visokom nivou i utemeljeni na prijateljskim vezama, međusobnom poverenju i privrženosti poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava. Radujem se predstojećem susretu sa predsednikom predsednikom Azerbejdžana povodom završetka radova na gasnom interkonetkoru Srbija-Bugarska - napisao je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu.