Đukić Dejanović: „Ribnikar“ će imati memorijalni centar

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je da će deo Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", u kome se u maju dogodila tragedija, biti Memorijalni centar, ali da je dinamika odlučivanja i sámo odlučivanje o tome kako će izgledati, odluka roditelja i stručnih lica, kao i drugih strana uključenih u ovaj proces.

Novinari su pitali ministarku Slavicu Đukić Dejanović da li ima izgleda da memorijalni centar bude izgrađen, s obzirom na to da su roditelji učenika te škole juče, sa protesta koji su organizovali, uputili pitanje zašto to nije urađeno ni sedam meseci nakon tragedije. "Ne samo da ima izgleda da će biti izgrađen, već je to opredeljenje, ali idejno i kako će tačno izgledati taj memorijalni centar, to će odlučivati roditelji sa stručnjacima odnosno sa onima koji su