Hladno jutro, tokom dana moguća kiša, temperatura do 13 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će jutro biti hladno i delimično vedro uz mraz. U toku dana će biti umereno do potpuno oblačno i toplije, pre podne na severu, a po podne ponegde i u ostalim krajevima moguća je slaba kiša, koja se ujutro u Bačkoj, a uveče na istoku Srbije može lediti na tlu.

Vetar slab i umeren, u košavskom području južni i jugoistočni, u ostalim krajevima južni i jugozapadni, po podne i uveče u pojačanju, naročito na jugu Banata i na planinama, gde će povremeno dostizati udare olujne jačine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od -5 do 0 , a najviša od 7 do 13 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 4 stepena. U Novom Sadu jutro će biti hladno i delimično vedro uz mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno i