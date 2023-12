Vučić na Samitu lidera o klimatskim promenama COP28: "Izuzetno važan i dobar razgovor sa Šarlom Mišelom"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Dubai ekspo siti, gde se održava Samit lidera o klimatskim promenama COP28.

Na otvaranju Samita sastao se sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom. "Izuzetno važan i dobar razgovor sa Šarlom Mišelom. Razgovarali smo o svim strateškim pitanjima od značaja za Srbiju i Evropu. Uveren sam da će Srbija u godinama koje su pred nama otvoriti vrata punopravnog članstva u EU", naveo je Vučić na instagram nalogu budućnostsrbijeav uz fotografiju susreta.