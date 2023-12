Vučić u Dubaiju: Izazovi u očuvanju planete postaju sve veći

DUBAI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na samitu u Dubaiju imati kratko vreme da se obrati kao i svi drugi i da će pokušati da kaže o nevelikoj ulozi Srbije, jer Srbija po svojoj veličini i po svojoj snazi, svojoj industriji, nije značajan doprinosilac zagađenju ili emisiji ugljen dioksida.

"U svakom slučaju mi ćemo morati mnogo toga da menjamo, da upetostručimo nivo zelene energije u našoj zemlji. Moraćemo da se borimo protiv fosilnih goriva i moraćemo mnogo novca u budućnosti da ulažemo. Zato što je to dobro, to je važno, to je dobro za ljude u Srbiji", rekao je on novinarima uoči početka samita. Prema njegovim rečima na samitu je prisutno stotine zemalja koje su predstavljene na najvišem nivou. U januaru očekujem posetu Erdogana Srbiji Predsednik