Ponoš (Srce): Važno je da posle ovih izbora Vučić ne može da formira Vladu

Predsednik Srbija Centra (Srce) Zdravko Ponoš izjavio je danas da je Srpska napredna stranka (SNS) „počela da krade ove izbore još od momenta kad su prethodni završeni“, kao i da je to što se kupuju glasovi kroz „helikopterske“ pare i funkcionersku kampanju, „krađa koja ne može da se spreči na dan izbora“.

Kako je saopšteno iz Srbija Centra, Ponoš je za televiziju KTV iz Zrenjanina rekao da je to korupcija, i da je „ovoj vlasti korupcija krvotok“, kao i da je važno da posle ovih izbora „Vučić ne može da formira vladu“.. Ponoš je rekao da su „pravosuđe i policija potpuno nefunkcionalni i prioritet je da se to dovede u red“, kada opozicija preuzme vlast. „Oni bi parizerom da rešavaju probleme ovog društva. Oni svode društvo na to da bude srećno od njihove milostinje.