Vučić: Verujem da će u decembru biti još jednokratnih davanja države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras najavio mogućnost, za decembar, „još jednokratnih davanja države“. „Verujem da li će biti još, da li sada ili pred Novu godinu, jednokratnih davanja, mislim da je premijerka Ana Brnabić razgovarala s jednim delom ljudi u kulturi pa ćemo videti“, kazao je on.

Vučić je za RTS u Dubajiu na marginama Međunarodne konferrencije o klimi, ocenio da bi do petka i srednjoškloci, odnosno njihovi roditelji ili staratelji trebali da dobiju jednokratnu pomoć države. „Za srednjoškolce nemam tačan dan (isplate 10.000 dinara) ali verujemo da ćemo u ponedeljak lokalnim samoupravama prebaciti novac što znači da bi do petka trebalo da ga dobiju“, rekao je on. Kazao je da su studentske kartice „od danas aktivne ili efektivne“, te da je od