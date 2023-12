Natprosečno toplo i vetrovito, u toku noći zahlađenje

U Srbiji danas umereno oblačno, natprosečno toplo i vetrovito.

Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar koji će u planinskim predelima, posebno zapadne i jugozapadne Srbije, imati olujne udare uz dalje topljenje snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od 7 do 17 °C, na jugoistoku i istoku zemlje hladnije od 0 do 4 °C, a najviša dnevna od 19 do 24C, u Timočkoj Krajini osetno hladnije oko 8 °C. Novo prolazno naoblačenje sa slabom kišom posle podne zahvatiće severne, zapadne i