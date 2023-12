Zamenik komandanta Hamasa: Oslobodili smo sve žene i decu

Zamenik komandanta Hamasa Saleh al Aruri izjavio je večeras da neće biti dalje razmene zarobljenika dok se rat u Gazi ne završi i naveo da su oslobodili sve žene i decu, koje su držali kao taoce.

U razgovoru za Al Džaziru on je rekao da su preostali taoci izraelski vojnici i civili koji su služili u izraelskoj vojsci i da je Hamas oslobodio sve žene i decu, koji su bili taoci u Pojasu Gaze, prenosi RSE. „Izrael insistira na tome da mi i dalje držimo jedan broj žena i dece kao taoce, ali mi smo saopštili da to nije tačno. Razmenili smo sve žene i decu. Ako ih ima još, mi ne znamo za njih ili ne bismo mogli do dopremo do njih“, izjavio je Aruri. Poručio je da