Mali: Do 2028. imaćemo završenu prvu liniju beogradskog metroa

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je večeras da će prva linija beogradskog metroa biti završena do 2028. godine. "Đilas je obećavao da će metro biti gotov 2011. ili 2012. a nijedan kamen nisu uradili.

Sada ga i ne pominju, a metro se već gradi i moja poruka za građane je da ćemo do 2028. imati završenu prvu liniju metroa", rekao je Mali u emisiji Hit tvit na Pinku. Mali je rekao da opozicija nije htela nijednom da kaže da je gradnja metroa dobar projekat, kao što su kada je otvorena nova zgrada železničke stanice u Prokopu, kada smo dobili najmoderniju železničku stanicu u ovom delu Evrope i to posle 50 godina gradnje, rekli da to nije prvo otvaranje i da će