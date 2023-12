Američki razarač USS Karni napadnut u Crvenom moru

Razarač američke mornarice "USS Karni" i nekoliko komercijalnih brodova u Crvenom moru napadnuti su projektilima i dronovima lansiranim sa teritorije Jemena, rekao je zvaničnik Pentagona. „`USS Karni` je odbio napad dronovima i projektilima ispaljenim sa teritorije koju kontrolišu Huti“, rekao je zvaničnik i dodao da niko nije povrijeđen.

Zvaničnik, koji nije imenovan u izvještaju „Al DŽazire“, kaže da je američki razarač odgovorio na signal za pomoć sa jednog komercijalnog broda. Ratni brod je oborio jedan dron i otkrio najmanje jednu balističku raketu koja je bila usmjerena na komercijalni brod, prenio je TASS. BREAKING: An American warship and multiple commercial ships are under attack in the Red Sea according to the Pentagon. The warship is reportedly the USS Carney. “We’re aware of reports