Nezapamćena bruka ATP prema Međedoviću, srpski teniser ovo nije zaslužio

Neprijatan gaf. Srpski teniser hamad Međedović postao je najbolji mladi igrač sveta nakon što je na Next Gen Završnom mastersu u Džedi došao do titule pobedom u finalu nad Francuzom Arturom Fisom sa 4:2 u sEtovima. Međedović je odigrao briljantan turnir i ostvario sve tri pobede u grupi,a potom i u polufinalu i finalu i zasluženo podigao pehar namenjen šampionu na turniru koji se održava od 2017. godine. Međutim, došlo je do neverovatne greške nakon završetka