Rusija i Ukrajina: Brutalna bitka na obali reke Dnjepar – ukrajinski vojnik za BBC o „paklu“ na prvoj liniji fronta

Getty Images Žestoke borbe se nastavljaju duž čitavog fronta od 1.000 kilometara u Ukrajini, dok se rat bliži kraju svoje druge godine

Ukrajinski vojnik na prvoj liniji fronta za BBC je dao otrežnjujući prikaz borbe Ukrajine da odbrani i uporište na istočnoj obali ogromne reke Dnjepar.

Rusi su nas brojčano nadjačali i oružano su moćniji, tako taj vojnik opisuje odnos snaga.

Nekoliko stotina ukrajinskih vojnika stiglo je tamo u okviru kontraofanzive pokrenute pre šest meseci.

Pod nemilosrdnom ruskom vatrom, vojnik je proveo nekoliko nedelja na ruskoj okupiranoj strani reke dok je ukrajinska vojska pokušavala da uspostavi mostobran oko sela Krinki.

BBC ne otkriva ime tog vojnika kako bi zaštitio njegov identitet.

Preko aplikacije za razmenu poruka, ov govori o vojnim čamcima koji su dignuti u vazduh, neiskusnim pojačanjima i osećaju da su ih napustili ukrajinskih vojnih komandanata.

Kaže da raste napetost, dok odbrana Ukrajine polako popušta pred ruskom invazijom.

Ukrajinska vojska je za BBC rekla da ne komentariše situaciju u toj oblasti iz bezbednosnih razloga.

U nastavku teksta su podebljani citati ukrajinskog vojnika.

„Ceo prelaz preko reke je pod stalnom vatrom. Video sam kako čamci sa mojim drugovima jednostavno nestaju u vodi nakon što su pogođeni, zauvek izgubljeni u Dnjepru.

„Moramo sve da nosimo sa sobom - agregate, gorivo i hranu. Kada postavljate mostobran potrebno vam je mnogo svega, ali nije bilo planirano snabdevanje za ovo područje.

„Mislili smo da će neprijatelj nakon što stignemo otići i da ćemo onda mirno prbaciti sve što nam je potrebno. Ali, nije bilo tako.

„Kada smo stigli na [istočnu] obalu, neprijatelj je čekao.

„Rusi koje smo uspeli da uhvatimo rekli su da su njihove snage obaveštene o našem iskrcavanju, tako da su, kada smo stigli tamo, tačno znali gde da nas pronađu. Zasuli su nas iz svog moguće oružja - artiljerija, minobacači i sistema za bacanje plamena. Mislio sam da neću ostati živ."

Ipak, nekoliko stotina marinaca je uspelo da se ukopa, delimično uz pomoć ukrajinske artiljerijske vatre sa viših, zapadnih obala Dnjepra.

Reka razdvaja delove južne Hersonske oblasti pod ruskom okupacijom i pod kontrolom Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski stalno govori o ovoj ofanzivi kao početak nečeg više.

Ukrajinski generalštab je u dnevnom ažuriranju u nedelju izvestio da njegove snage održavaju položaje na istočnoj obali Dnjepra i da nanose „udaraju po nešprijateljskim redovima u pozadini".

Svedočenje ovog vojnika, međutim, otkriva podele između ukrajinske vlade i njenih generala po pitanju ratnog stanja.

Ukrajinski glavnokomandujući general Valerij Zalužni rekao je za magazin Ekonomist u novembru da „smo, baš kao i u Prvom svetskom ratu, dostigli nivo tehnologije koji nas dovodi u ćorsokak".

Kabinet Zelenskog brzo je prekorila generala zbog njegovih komentara, negirajući da je na bojnom polju došlo do ćorsokaka.

„Svakog dana dok smo bili u šumi bili smo pod stalnom neprijateljskom vatrom.

„Nismo imali kud - putevi i staze su prepuni mina. Rusi ne mogu sve da kontrolišu, a mi to koristimo. Ali njihovi dronovi stalno zuje u vazduhu, spremni da udare čim vide kretanje.

„Snabdevanje je bilo najslabija karika. Rusi su pratili naše linije snabdevanja, pa je postalo teže - zaista je nedostajalo vode za piće, uprkos našim isporukama čamcima i dronovima.

„Iz sopstvenog džepa smo kupovali opremu - generatore, punjače i toplu odeću. Sada dolaze mrazevi, stvari će se samo pogoršavati, a prava slika se zataškava, tako da niko ništa neće promeniti.

„Niko ne zna ciljeve. Mnogi veruju da nas je komanda jednostavno napustila. Momci veruju da je naše prisustvo imalo više politički nego vojni značaj. Ali mi smo samo radili svoj posao i nismo se bavili strategijom."

Nema sumnje da je ovaj prelaz primorao neke ruske snage da se premeste sa drugih delova linije fronta, kao što su njihovi dobro branjeni položaji u regionu Zaporožja, gde se Kijev nadao da će do proboja doći ranije.

BBC ruski servis je nedavno razgovarao sa nekim ruskim vojnicima koji brane obalu reke u toj oblasti.

Rekli su da je „samoubistvo" što su ruski vojnici poslati tamo, navodeći da su izgubili mnogo ljudi u bitkama i da ne mogu da oteraju Ukrajince iz njihovog uporišta.

Ukrajinska vojska u međuvremenu kaže da gađa ruske linije snabdevanja kako bi ih prisilila da se povuku i tako zaštite civile od granatiranja.

To znači da su i ruski i ukrajinski vojnici pod stalnom vatrom.

„Naši gubici su uglavnom bile plod grešaka i neiskustva - neko se nije dovoljno brzo dokopao rova, drugi se loše sakrio. Ako je neko dekoncetrisan, odmah će ga gađati iz svih pravaca.

„Ali, ako uspemo da dovedemo ranjenog vojnika do bolničara i lekara, on će biti spašen. Oni su titani, bogovi. Ali ne možemo da odemo po one koji leže izvan rovova. Previše je opasno.

„Istovremeno, naši dronovi i projektili nanose velike gubitke neprijatelju. Jednom smo uspeli da zarobimo neke ruske vojske, ali gde da ih držimo, ako nemamo načina da pređemo reku ni sa našim ranjenim drugovima?".

Kao i svaki drugi deo linije fronta, i ova operacija se pretvorila u bitku na iscrpljivanje, odnosno ko izdrži duže.

Dok Rusija popunjava redove regrutima i pomilovanim zatvorenicima, Ukrajina se bori da pronađe potrebno ljudstvo.

Nedavna istraga BBC-ja pokazala je da je skoro 20.000 muškaraca pobeglo iz Ukrajine od početka ruske invazije kako bi izbegli regrutaciju.

„Ovde je trebalo da bude postavljeno nekoliko brigada, a ne pojedinačne čete - jednostavno nemamo dovoljno ljudi.

„Ima mnogo mladih momaka među nama. Potrebni su nam ljudi, ali obučeni ljudi, a ne ovi 'gušteri'. Ima momaka koji su na obuci bili samo tri nedelje, a samo nekoliko puta su pucali iz puške.

„Ovo je potpuna noćna mora. Pre godinu dana to ne bih rekao, ali sada mi je, izvini, svega dosta.

„Svi koji su hteli dobrovoljno da se bore davno su došli - sada je teško privlačiti ljude novcem. Sada nam stižu oni koji nisu uspeli da izbegnu regrutaciju. Biće vam smešno, ali neki od naših marinaca ne umeju ni da plivaju".

Selo Krinki je pretvoreno u ruševine.

Pre nešto više od godinu dana, bilo je slavlja kada je ukrajinska vojska ušla u južni grad Herson i delove regiona Harkov posle povlačenja ruskih snaga.

Ali tako nešto se sada ne dešava.

Pobede ukrajinske vojske mere se u malim parcelama razorene i napuštene zemlje.

EPA Temperature su u Ukrajini naglo pale poslednjih nedelja, stvarajući još više poteškoća za vojnike

Zbog toga je Zelenskom sve teže da ubedi Zapad da nastavi podršku Ukrajini.

Ali bez obzira na to, ovaj anonimni vojnik će ponovo na front.

„Preživeo sam nakon što sam dobio potres mozga od mine, ali jedan od mojih drugova nije uspeo - od njega je ostao samo šlem.

„Osećam se kao da sam pobegao iz pakla, ali momci koji su nas zamenili su upali u još veći pakao od nas.

„Ali već je najavljena nova zamena snaga na terenu. Uskoro će ponovo doći red na mene da opet pređem reku."

Dodatno izveštavanje: Hana Čornus, Viki Ridel, Hana Ciba i Anastasija Levčenko

(BBC News, 12.04.2023)