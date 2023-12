Hladno jutro, mraz i minus 10 u Srbiji: Preko dana razvedravanje, a onda nas očekuje preokret

U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, u većini krajeva vedro, a po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla ili niska oblačnost.

Veći deo dana pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče sa zapada postepeno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -9 do 0, najviša od 1 do 7 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem i vedro. Veći deo dana pretežno sunčano. Uveče postepeno umereno naoblačenje, ali će