Automobil eksplodirao na Banjici, razlog još nepoznat (VIDEO)

U blizini Tržnog centra „Banjica“ rano jutros zapalio se automobil, a kako javljaju beogradski mediji, intervenisali su i vatrogasci.

Prema rečima svedoka koji je snimak poslao Instagram stranici moj_beo_grad_ , čula se jaka eksplozija. Kako se može videti na snimcima, u pitanju je auto marke „peugeot“ zlatne boje. A post shared by 192.RS (@192_rs) Brzom intervencijom vatrogasne ekipe, požar je ugašen, a u toku je istraga. Nije poznato kako je došlo do požara, kao ni da li ima povređenih. A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_)