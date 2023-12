U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladno vreme, na planinama sneg

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladno vreme, u nižim predelima s kišom, ponegde i sa susnežicom i snegom koji će na planinama napraviti ili povećati snežni pokrivač, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro je na jugozapadu, a posle podne i uveče ponegde i na istoku Srbije moguća i lokalna pojava ledene kiše.

Duvaće vetar slab do umeren, promenljiv, u košavskom području umeren i jak istočni i jugoistočni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -2 do četiri stepena, najviša od dva do osam stepeni.

U Beogradu sutra jutro umereno a tokom dana potpuno oblačno i hladno sa popodnevnom kišom koja će uveče kratkotrajno preći u susnežicu i sneg. Duvaće jugoistočni vetar u slabljenju koji će posle podne u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura oko jedan stepen, najviša oko tri stepena.

U četvrtak oblačno i hladno s kišom, susnežicom i snegom. Na planinama manje povećanje, a u nižim predelima, južnije od Save i Dunava, ponegde kratkotrajno formiranje manjeg snežnog pokrivača.

U petak slabe padavine se očekuju još ponegde u brdsko-planinskim predelima, a uveče i tokom noći doći će i do delimičnog razvedravanja. Zatim umereno do potpuno oblačno, u većini mesta biće suvo, samo početkom sledeće sedmice ponegde s kišom, kada će doći i do manjeg porasta temperature.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sredu 6. decembra:

Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

(Beta, 12.05.2023)