Ovo je Ivana koja je preminula u bolnici nakon 23 dana: Ljubavnik joj pucao u glavu, pa ubio ženu i sebe

Ivana T. (44) preminula je danas u Univerzitetskom kliničkom centru nakon 23 dana borbe za život. Nju je 13. novembra teško ranio Zoran R. (54) iz sela Milutovac, a potom je ubio suprugu V. R. Zoran je nakon toga izvršio samoubistvo.

Kako je "Blic" pisao, Ivana T. zatečena je na ulici u Kruševcu sa povredama glave. Potom je između sela Kukljin i Jasika pronađeno telo još jedne žene. - On je nju ubio na putu gde nema kuća. Samo asfalt i šuma. Njeno telo je do malopre bilo na ulici - kažu meštani Kukljina. U mestu Strugari u automobilu je zatečeno Zoranovo telo. Kako je saopšteno iz MUP, Zoran nije imao dozvolu za držanje oružja i do sada nije bio prijavljivan policiji za nasilje u porodici. -