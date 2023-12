Povredio se prvi golman reprezentacije Engleske, neizvesno da li će se oporaviti do meča sa Srbijom na Evropskom prvenstvu

Golman Njukasla i fudbalske reprezentacije Engleske Nik Poup, doživeo je tešku povredu zbog koje će odsustvovati nekoliko meseci, a pitanje je da li će se oporaviti do Evropskog prvenstva koje počinje u junu naredne godine.

Poup je doživeo prelom ramena na utakmici Premijerlige protiv Mančester junajteda u subotu, uskoro treba da ide na operaciju, a oporavak će, po procenama lekara, trajati do aprila. On je bio prvi golman engleskog nacionalnog tima, koji će na Evropskom prvenstvu igrati u Grupi C sa sa Srbijom, Danskom i Slovenijom. Srbija i Engleska sastaju se 16. juna (21.00), na AufŠalke Areni u Gelzenkirhenu. Evropsko prvenstvo igraće se u Nemačkoj od 14. juna do 14. jula.