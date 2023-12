Svi se pitaju ko je atraktivna brineta u prijinom zagrljaju! Izgledom ostavlja bez teksta, a zove se Božo! (foto)

Nakon održanog koncerta Aleksandra Prijović se fotografisala sa fanovima, a jedna fotografija posebno je privukla pažnju.

Jedna objava postala je hit na mrežama, a radi se o, naizgled, izuzetno atraktivnoj brineti koja pozira s Aleksandrom. Međutim, to nije devojka, već muškarac koji se zove Božidar Pavlić, poznat i kao Božo Kralj. View this post on Instagram A post shared by Božidar Pavlić (@bozo_kralj_star) Reč je o hrvatskom frizeru i odnedavno pevaču koji sarađuje sa poznatim Hrvaticama kao što su dizajnerka Matija Vuica, pevačica Hana Mašić, manekenka i model Tina Mustapić. On je