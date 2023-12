U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme, na planinama sneg

Beta pre 43 minuta

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme, u nižim predelima sa kišom, ponegde i sa susnežicom i snegom, dok će sneg na planinama napraviti ili povećati snežni pokrivač, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro je na jugozapadu, a posle podne i uveče ponegde i na istoku Srbije moguća i lokalna pojava ledene kiše.

Duvaće vetar slab do umeren, promenljiv, u košavskom području umeren i jak istočni i jugoistočni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -2 do 4 stepeni Celzijusa, najviša od 2 do 8 stepeni.

U Beogradu ujutro umereno a tokom dana potpuno oblačno i hladno sa popodnevnom kišom koja će uveče kratkotrajno preći u susnežicu i sneg.

Duvaće jugoistočni vetar u slabljenju koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura oko 1. stepena Celzijusa, najviša oko 3 stepena.

(Beta, 12.06.2023)