U ovim delovima Srbije danas ledena kiša, a u Beogradu dva dana sa snegom: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U Srbiji će u danas biti pretežno oblačno, ujutru se očekuje da bude suvo, tek ponegde uz slab mraz, ali kako dan bude odmicao u širom Srbije očekuje se ledena kiša, pa i sneg i u nižim predelima, ne samo na planinama. Prema prognozi, sneg će danas padati i u Beogradu.

- Sredinom dana u zapadnim, jugozapadnim i severozapadnim, posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuju se kiša, susnežica i sneg. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata pre podne jak. Posle podne će vetar biti u slabljenju i u skretanju na jugozapadni, potom i severozapadni - objavio je u vremenskoj prognozi portal "Weather2Umbrella". Jutarnja temperatura će biti od -2 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 3 do 9 stepeni. Meteorolozi kažu