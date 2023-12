Dragan Đilas: Osnovni uslov da se Srbija izbori za Kosovo je uspostavljanje demokratske vlasti i slobodnih medija

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da je osnovni uslov da se Srbija izbori za Kosovo uspostavljanje demokratske vlasti i slobodnih medija, oslobađanje zemlje od kriminala i zaustavljanje divljanja cena.

To će se postići posle ovih izbora, koji nisu ni fer ni pošteni, na kojim Aleksandar Vučić kroz medije, pritisak na birače i kupovinu uzima ogroman broj glasova, ali ovog puta to neće biti dovoljno, rekao je Đilas gostujući na RTS-u i dodao da SNS više neće biti na vlasti ako 17. decembra na izbore izađe samo pet odsto ljudi više nego na prošlim izborima. On je istakao da građani sada moraju da zamene tablice Kosovske Mitrovice za kosovske tablice i podsetio da je