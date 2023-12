Učenica donela očevu sačmaricu u školu: Dve osobe stradale u Rusiji, otac imao dozvolu za oružje

Ruski nadležni organi utvrdili su da je puška iz koje je pucala učenica u školi u Brjansku pripadala njenom ocu i da je on imao dozvolu za posedovanje oružja, saopštila je danas pres-služba ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova za Brjansku oblast.

Prema informacijama Istražnog komiteta, 14-godišnja učenica je donela pušku - sačmaricu u školu, iz koje je ispalila više hitaca, od kojih je jedan ubio drugu devojčicu, a još pet učenika je ranjeno. Devojčica koja je izvela napad izvršila je samoubistvo. BREAKING: Mass shooting at a school in Bryansk city of Russia, two dead, four injured. Shooter killed herself. pic.twitter.com/6PTzyFh7O5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 7, 2023 Sačmarica iz koje je