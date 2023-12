Đilas: Pobeda opozicije u Beogradu vodi u tehničku vladu

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da postoji ogromna šansa da opozicija pobedi u Beogradu i još nekim gradovima na izborima 17. decembra, ako građani izađu na te izbore.

Đilas je u emisiji Iza vesti na N1 rekao da taj rezultat u Beogradu vodi do toga da Srpska napredna stranka (SNS) ne može da formira vlast sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS) na republičkom nivou, a to vodi u tehničku vladu, ako svi koji su opozicija ostanu opozicija, a to, kako ističe, znači oslobađanje medija, ove zemlje i nove izbore. „Sve ostalo je katastrofa. Sve ostalo je nastavljanje kriminala, korpucije, rasta cena, lista čekanja, odlaska ljudi..“,