Rusija: Putin najavio učešće na predsedničkim izborima naredne godine

Predsednik Rusije Vladimir Putin najavio je učešće na predsedničkim izborima 2024. godine, prenose izveštači sa ceremonije dodele nagrada pripadnicima ruske vojske, koja je održana u Kremlju.

„Nagrađeni su opkolili predsednika, a potpukovnik je zamolio Vladimira Putina da izađe na izbore. Predsednik se složio", prenosi Komersant.

Molbu je uputio „predsednik parlamenta Donjecke Narodne Republike", potpukovnik Artjom Žoga.

Putinov predsednički mandat ističe 7. maja, a izbori su najavljeni za 17. mart 2024. godine.

Ruski predsednik je do sada odbijao da govori o učešću na predstojećim izborima, a njegovi prethodni mandati poništeni su ustavnim promenama tako da on može da on potencijalno može da ostane na vlasti najmanje do 2030. godine.

Ranije u petak, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je još jednom rekao da će Vladimir Putin saopštiti da li će se kandidovati za novi predsednički mandat kada bude smatrao da je za to došlo vreme.

Potpukovnik ruske vojske obratio se Vladimiru Putinu sa molbom da se kandiduje za novi mandat

Putin je poslednjih nedelja održao brojne događaje koji bi se mogli posmatrati kao neformalni početak predizborne kampanje, a poziv da se kandiduje uputilo mu je nekoliko javnih ličnosti.

Ruski patrijarh Kiril je 28. novembra na Svetovnom ruskom narodnom saboru pozvao Putina da „nastavi da radi u korist našeg ruskog otadžbine, celog ruskog naroda".

Na Predsedničkom savetu za ljudska prava, tri člana su izrazila podršku Putinu.

Ovo nije prvi da se predsednička kandidatura najavljuje na ovakav način.

Putin je 2018. godine najavio učešće na izborima tokom sastanka sa zaposlenima u fabrici GAZ, od kojih ga je jedan pitao o predsedničkoj kandidaturi.

Glavna novina aktuelne predizborne kampanje je da će se glasanje na predsedničkim izborima prvi put biti organizovano tri dana - od 15. do 17. marta.

Bivši poslanik Državne dume Boris Nadeždin, novinarka Jekaterina Duncova i Igor Girkin (poznatiji pod pseudonimom Strelkov), ruski komandant koji je u Hagu osuđen u odsustvu, ranije su najavili učešće na predsedničkim izborima.

