Snimci sa mesta nesreće na Novom Beogradu: Sudarila se dva automobila, jedan se od siline udarca zakucao u farbaru (foto, video)

Stravična nesreća dogodila se večeras na raskrsnici Gandijeve, Vojvođanske i Zemunske ulice na Novom Beogradu.

Na licu mesta su dvoja vatrogasnih kola, policija i Hitna pomoć, javlja naš reporter sa lica mesta. Prema prvim informacijama, ima povređenih. Do saobraćajne nesreće je došlo kada se automobil zakucao u farbaru, najverovatnije nakon sudara sa drugim automobilom. Vozilo je od siline udarca potpuno smrskano. Kako javljaju stanari okolnih zgrada na gorenavedenoj raskrsnici, ne rade semafori, pa se sumnja da je to dovelo do sudara.