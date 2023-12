Četiri puta prelaze granicu da bi glasali: Osim u Srbiji, ovakvo biračko mesto ne postoji nigde

Pored republičkih i pokrajinskih, 17. decembra se održavaju i lokalni izbori u 65 gradova i opština, a pravo glasa u Srbiji ima 6.500.165 građana. Jedno biračko mesto u opštini Priboj jedinstveno je u našoj zemlji, ali verovatno i u svetu.

Iako nema more, opština Priboj ima neobično ostrvo, selo po mnogo čemu specifično od raspada Jugoslavije. Veliki broj onih koji su upisani u birački spisak u Sastavcima, kao i članovi izborne komisije, da bi ostvarili izbornu volju granicu moraju da pređu četiri puta. - Putovanje iz Priboja, četiri punkta prelaziš, pa nekad imaš te pretresa ovde, pa treba ti dva sata tri da dođeš iz Priboja do Sastavaka i tako to - kaže Stjepko Grabovčić, iz Sastavaka, piše RTS. -