RHMZ upozorava na ledenu kišu: Kada se očekuje toplije vreme?

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nedelju ujutru se na severu i zapadu Srbije očekuje kiša koja se lokalno može i lediti pri tlu.

Ipak, iako će danas maksimalna dnevna temperatura u nekim gradovima ići do pet stepeni celzijusa, prema najavama RHMZ-a, početkom sledeće sedmice biće osetno toplije, u većini mesta od 10 do 15 stepeni. Umereno do potpuno oblačno vreme biće u ponedeljak, ali u drugom delu dana mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok se utorak krajem dana kiša očekuje u severnim, a u sredu i četvrtak u svim predelima Srbije. U drugoj polovine sedmice temperatura će biti u postepenom