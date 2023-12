Dojava o bombi stigla je večeras u diskoteku u Novom Sadu, zbog čega su posetioci evakuisani. Ispostavilo se da je dojava bila lažna.

- Evakuacija diskoteke Paradiso na Spensu zbog dojave o bombi. Policija je na licu mesta - navodi se na stranici 192. Posetio su nakon provere objekta vraćeni unutra.