Gasni interkonektor Srbija–Bugarska pušten u funkciju

Gasni interkonektor Srbija–Bugarska pušten je u funkciju. Kao alternativni pravac snabdevanja našoj zemlji osigurava energetsku bezbednost. Ceremoniji puštanja u rad gasovoda, vrednog 94 milona evra, u mestu Trupale kod Niša, prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Bugarske Rumen Radev, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre.

Vučić se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon ceremenije puštanja u rad gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, sastao se sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Nakon sastanka u "četiri oka", uslediće radni ručak delegacija dve zemlje, kojem će prisustvovati ministri u Vladi Srbije i Vladi Azerbejdžana, kao i predstavnici vojske.