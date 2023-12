Novak otvorio dušu Amerikancima: "Većina sveta je bila protiv mene!"

Najbolji srpski sportista svih vremena, prvi teniser sveta i najveći koji je ikada uzeo reket u ruke, Novak Đoković, govorio je za američki CBS u velikom intervjuu koji je obišao svet.

Đoković se u njemu dotakao brojnih tema kako sportskih, tako i onih van sporta. Iako znantno stariji od svojih rivala Novak je još uvek vladar svetskog tenisa. "Mislim da nekako probude zver u meni", rekao je Đoković na početku intervjua. Srbin važi za sportistu sa najjačom mentalnom snagom, ali on ne smatra da je to talenat. "To nije poklon, to je nešto što dolazi sa radom", kratko je prokomentarisao, pa nastavio. "Razlika, pretpostavljam, između momaka koji umeju