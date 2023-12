Sferopulos o Topiću: Postoji dosta razgovora, jako je talentovan i igra dobro

TRENER košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je nakon meča sa ekipom Mege da je trijumf vrlo značajan za njegovu ekipu.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS Crveno-beli su kao gosti ekipu Mege rezultatom 98:88 (22:27, 26:13, 20:30, 30:18) u meču 11. kola regionalne ABA lige. Grčki stručnjak je imao šta da kaže i o Nikoli Topiću koji kao pozajmljen igrač crveno-belih nastupa za tim Marka Baraća. - Postoji dosta razgovora o Topiću. On je jako talentovan. Došao sam kada je on već bio u Megi. Tako da da, on igra jako dobro. Želim da čestitam svojim igračima na pobedi. Ovo je važna pobeda za nas,