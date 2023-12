Đilas za DEMOSTAT: Da se 18. decembra probudimo u boljoj Srbiji

Beta pre 2 sata

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas očekuje da će lista Srbija protiv nasilja biti najveća u Beogradu, ako se u glavnom gradu ponovi izlaznost od prošle godine.

“I prošli put su izgubili izbore (u Beogradu). Ovog puta razlika će biti još veća u korist opozicije i moći će da se formira vlast u Beogradu, po mom mišljenju, bez većih problema”, rekao je Đilas u emisiji Pola sata Demostata.

On ponavlja da SNS gubi i republičke izbore ukoliko na birališta 17. decembra izađe pet odsto više glasača u odnosu na prethodne izbore.

"Prošli put je glasalo 58,7 odsto u odnosu na birački spisak, to je 3 miliona i 800 hiljada, taj broj treba da pređe četiri miliona. Zato što će ovog puta manji broj glasača glasati za stranke vlasti, jer su se u prethodnih 18 meseci desile tragedije, kriminal je ogroman, rast cena, svi to vide, to je jasno… I ako izađe više ljudi, sasvim sigurno da SNS i SPS neće imati dovoljno da formiraju vladu, ja to potpisujem”, naveo je Đilas.

U tom slučaju, lista Srbija protiv nasilja predlaže formiranje tehničke vlade, koja bi imala zadatak da za 9 do 12 meseci pokrene borbu protiv kriminala i korupcije, uz tužilaštvo i policiju koji bi radili svoj posao, da zaustavi divljanja cena, ulaže u zdravstvo, obrazovanje, oslobodi medije, kako bi se pripremili slobodni izbori u roku od 12 meseci, na kojima bi građani mogli informisano da glasaju, bez pritisaka i ucena.

“U toj situaciji bi SNS bila na dvadesetak posto", ocenjuje Đilas.

On navodi da bi i sada SNS bila na između 25 i 27 odsto podrške građana, da nema medijskih manipulacija i pritisaka na birače i kupovine glasova.

Đilas veruje da svi glasači opozicionih lista glasaju za smenu vlasti, ali nije siguran da je to slučaj i za sve političare koji predstavljaju opoziciju.

“Da li su svi političari za smenu vlasti ili su neki od njih malo trojanci u toj priči, nije na meni da govorim, vreme će pokazati", kaže Đilas.

On ocenjuje da su oni opozicioni političari koji ne podržavaju tehničku vladu zapravo za to da ova vlast nastavi da funkcioniše, a možda i da neko od njih uđe u tu vladu.

"Mogu sve koji se nisu izjasnili za ideju tehničke vlade iza koje stojimo da pitam – da li su za to da se uđe u borbu protiv kriminala i korupcije, da li su za to da se zaustavi divljanje cena, da se stane sa zaduživanjem zemlje, da uložimo u obrazovanje, prosvetu, da nastavnici i profesori, lekari i medicinske sestre, socijalne ustanove, imaju veće plate, da budu slobodni mediji”, naveo je Đilas.

Ukazujući da je neke stranke kao problem navode francusko-nemački sporazum, Đilas kaže da nemaju ni svi u koaliciji Srbija protiv nasilja isti stav o sporazumu, ali da svi smatraju da Srbija ne može da prizna Kosovo, da ne može da da saglasnost za ulazak u UN, da su za to da se o sporazumu raspravlja u parlamentu, te da se o njemu izjasni i Ustavni sud.

“Nemamo do kraja istu odluku šta raditi sa činjenicom da je Vučić prihvatio taj sporazum u ime države Srbije. Odbijanje implementacije će imati posledice. Zar nije logično da izabrani predstavnici građana na slobodnim izborima kažu šta o tome misle, da li žele da trpe posledice odbijanja implementacije, da izađemo iz te priče na neki način ili postoji šansa da to što je Vučić prihvatio poboljšamo u našu korist”, upitao je Đilas.

Navodeći da je ideju o tehničkoj vladi prihvatio lider Novog DSS Miloš Jovanović, Đilas dodaje:

“Da li zaista mislite da su Milica Stamenkovski i Boško Obradović otišli u Skoplje, došli do hotela i sale i rekli da hoće da se vide sa Lavrovim i Zaharovom ili im je neko iz centralne vlasti u Beogradu omogućio sastanak sa Zaharovom i slikanje sa Lavrovim. Neću da kažem da mislim da će sutra da budu stranke koje će ući u vlast sa Vučićem, ja sam rekao da se ovo desilo, pa neka svako zaključi kako će biti”, rekao je Đilas.

Upitan da li bi opozicija koju predstavlja sarađivala sa SPS i Ivicom Dačićem, ukoliko bi to bio jedini način da se formira vlast bez SNS, Dragan Đilas kaže da nema saradnje sa onima koji direktno vraćaju Srbiju u devedesete godine, godine izolacije, ratova, proterivanja neistomišljenika.

“Dačić je rekao – samo preko njega mrtvog. Ne mora da brine za svoj život, niti da daje ruku bilo kome. On je dao Vučiću ruku pre 11 godina, taj brak iz interesa traje, košta puno Srbiju, ali i Dačić će snositi odgovornost”, rekao je Đilas.

On navodi da Srbija protiv nasilja može da sarađuje sa svim organizacijama za koje glasaju ljudi koji su za promenu vlasti.

Kako kaže, iako veruje da će Beograd masovno izaći na izbore i da će to biti dovoljno, u Beogradu je stav SSP da svim opozicionim stranama koje žele da se grad drugačije menja i razvija ponudi da uđu u stabilnu koalciju.

“To nudimo i na nivou tehničke vlade na nivou Srbije”, rekao je on.

Upitan kako vidi Srbiju posle izbora i koji bi bili prvi koraci, pre svega kad je reč o inflaciji i životnom standardu, Đilas kaže da Srbija može da bude drugačija za šest meseci, uz promene u ekonomiji, ulaganjem u domaća preduzeća, uz promenu načina finansiranja zdravstva, smanjenje opterećenja na plate, ograničenja u bankarskom sektoru, promenu odnosa poreske uprave i inspekcija.

“Uradićemo analizu sto proizvoda i na osnovu toga zaključiti ko se bogati na muci naroda”, rekao je Đilas.

Policiju i pravosuđe će voditi ljudi poput policajaca Milenkovića i Mitića, biće doneti novi zakoni o tužilaštvu i o poreklu imovine, najavljuje Đilas.

“Nama to deluje nemoguće i bajkovito, ali ja nisam sve ovo izdržao da bismo sutra drugačije radili. Hoću da mogu posle promene vlasti svakom čoveku da pogledam u oči, da li će biti idealno, nikad nije, ali će biti potpuno drugačije od ovoga danas. Ako se u roku od šest meseci to ne vidi, ako se ne vrate penzije, ako svi koji rade na određeno po četiri-pet godina nisu dobili stalan posao, ja se neću baviti više politikom”, naveo je on.

Đilas navodi da je lista Srbija protiv nasilja izašla sa konkretnim rešenjima i idejama pred građane Srbije.

On kaže da ideja da se penzionerima vrati oteti deo penzija nije populizam ili predizborno obećanje, već realna mogućnost, budući da i u budžetu ima novca za to.

“Ja verujem da ipak velika većina ljudi misli da Srbija ne ide u dobrom pravcu, da se stvari ne odvijaju kako treba, da će se većinska Srbija pokazati na ovim izborima”, rekao je Đilas.

Govoreći o predizbornoj kampanji, Đilas kaže da ona u Srbiji ne postoji, jer bi prava kampanja značila da postoje podjednaki uslovi za sve i mogućnost da poruke dođu do svakog čoveka, kako bi građani na osnovu toga doneli zaključak.

“Ovde čim se završe izbori, prvog sledećeg dana kreće kampanja za sledeće izbore, a na kraju kad dođe tih 45 dana, imate kršenje svih pravila i propisa, predsednika koji svaki dan gostuje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, prenose se uživo konferencije i konvencije”, naveo je Đilas.

On navodi da je pritisak na ljude na terenu strašan, da je veliki i strah građana, ali da se ipak Srbija menja, što se, prema njegovim rečima, vidi na svakom koraku.

“Mislim da smo uspeli s tim što nudimo, a to je pristojnost, normalnost, zaustavljanje divljanja cena, borba protiv korupcije, da smo uspeli da dođemo do solidnog broja ljudi, što će se videti na rezultatima izbora”, rekao je Đilas.

Analize Demosta pokazuju da je model vlasti da se preko tabloida, analitičara, funkcionera, satanizuju glavni lideri opozicije na ličnom nivou, što je bio slučaj i sa Zoranom Đinđićem devedesetih, kada je bio namenski satanizovan kao izdajnik.

Poslednjih desetak godina i Đilas je permanentno izložen sličnoj kampanji.

Đilas kaže da s tim nije sjajno živeti, ali da je imao čast i privilegiju da bude gradonačelnik Beograda, te da mu stvari koje je tada postigao niko ne može uzeti.

Kao primer je naveo program vantelesne oplodnje, koji je pokrenut za vreme kada je bio gradonačelnik.

Upitan o tome šta misli o funkcionerskoj kampanji koju vodi Aleksandar Vučić sa mesta predsednika države, Đilas je upitao šta drugo Vučić može da radi i ima li kome drugom da prepusti taj posao.

“Vučić nas ubeđuje da je to što priča realna slika. To vam je kao srpski fudbal, ulažemo u stadione, kupujemo igrače, najavljujemo da ćemo napraviti čudo, izađemo tamo gde se nešto vidi, a to je evropska scena, i onda ne možemo da pobedimo. Sve vreme imamo konstantne laži”, naveo je Đilas.

Upitan da li je vlast SNS za 11 godina uradila nešto pozitivno, Đilas je rekao da je javno čestitao dolazak nemačke kompanije ZDF, da je dobro da se grade bolnice, ali da je loše što se ne ulaže u lekare koji odlaze iz zemlje, da je dobro da se grade putevi, ali loše što se plaćaju po tri puta višoj ceni.

“Pa 11 godina ste na vlasti, mora nešto i da pogodite da uradite kako valja. Ali, nažalost, situacija u društvu, atmosfera mržnje, tenzije, ekonomski smo uništeni, uništeno je pravosuđe, pravna država ne postoji, odlaze ljudi, stanje u zdravstvu i prosveti, poljoprivreda…. nema previše toga što možete da kažete da je dobro”, rekao je Đilas.

Upitan na šta se najviše žale građani sa kojima razgovara tokom kampanje na terenu, Đilas kaže da ih pre svega pitaju - “hoćete li ih više pobediti”.

“Na sve se žale, na rast cena najviše, na lokalne kabadahije bliske SNS koji žive stotinu puta bolje nego pre, na stanje u zdravstvu, liste čekanja, ako nemaš para ne možeš da se lečis, veza je potreban, ali ne i dovoljan uslov da bi neko dobio pomoć koju zaslužuje, na stanje u prosveti, nema na šta se ne žale”, rekao je Đilas.

Upitan o inicijativi Proglas, Đilas kaže tim ljudima cela Srbija, a ne samo opozicija, duguje zahvalnost.

“Oni su, po meni, heroji”, rekao je Đilas.

On je dodao da su organizatori inicijative Proglas ljudi koji nemaju političke ambicije, ali su zabrinuti za budućnost jer vole ovu zemlju i njene građane i da, iako im niko nije tražio, govore o situaciji u Srbiji i pozivaju građane da izađu na izbore, i pored toga što znaju da u Srbiji svako ko na bilo koji način kritikuje režim, prođe tako što mu decu izbacuju iz vrtića, pale automobole, ucenjuju, otpuštaju…

Đilas je rekao da vlast Aleksandra Vučića ne počiva na onima koji imaju platu 40.000 dinara, zbog koje su ucenjeni da glasaju za SNS, već na onim javnim ličnostima koji su potpisali podršku za SNS, a koji, kako navodi, dobro znaju kako se u Srbiji živi, ali iz sopstvene koristi podržavaju SNS.

Đilas je svima poručio da izađu na izbore 17. decembra, da imaju mogućnost da glasaju kako zaista žele i da se onda 18. decembra probude u boljoj Srbiji.

“Ako ljudi prihvate da izađu, mi ćemo se svi zajedno probuditi u jednoj mnogo boljoj zemlji, i oni koji glasaju za nas, i oni koji glasaju za SNS. A tih nekoliko promila, procenata, koji imaju direktne koristi od SNS, oni će se probuditi u zemlji koja će za njih biti mnogo gora”, zaključio je Đilas.

(Beta, 12.13.2023)