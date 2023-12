Vučić sa vlasnikom Mančester Sitija : Po svaku cenu sam izbegavao temu fudbalske utakmice između Zvezde i Mančestera

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsedavajućim Uprave za izvršne poslove UAE i vlasnikom kluba Mančester Siti Haldunom al Mubarakom uoči utakmice Crvena Zvezda - Mančester Siti.

"Haldun je moj lični prijatelj, ali i veliki prijatelj Srbije. O svemu smo danas razgovarali, a ja sam po svaku cenu izbegavao temu fudbalske utakmice između Crvene Zvezde i Mančester Sitija. Rekao sam Haldunu da se nadam da će sledeće godine da dođe u Beograd, ali bez Mančester Sitija. Bilo bi dobro da oni na žrebu dobiju neke druge timove", napisao je predsednik na Instagramu.